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كاميرون: الحملة على التنظيم ستستمر سنوات

26/9/2014

ديفيد كاميرون – رئيس الحكومة البريطانية

عقد البرلمان البريطاني جلسة استثنائية بطلب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ، يوم الجمعة، لمناقشة مطلب الحكومة  بالمشاركة في توجيه ضربات جوية ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وقال ديفيد كاميرون في جلسة البرلمان أن الحكومة البريطانية تحتاج موافقة على سنوات من الغارات الجوية ضد مقاتلي التنظيم في العراق لما يرتكبه من جرائم وحشية، وتهديده للأمن العالمي لاسيما بريطانيا بشكل مباشر.

وقد حشد كاميرون عشية انعقاد الجلسة دعم وتأييد كل من حزبي المحافظين والعمال للضربات ضد التنظيم لذا فمن المتوقع حسب محللين سياسيين موافقة البرلمان الجمعة.

وأكد كاميرون أمام أعضاء البرلمان أن عمليته العسكرية تحتاج لسنوات لتؤتي ثمارها وتبرز نتائجها على كامل المجتمع الدولي.

وحذر كاميرون في حال لم تتم الموافقة على شن هجمات جوية ضد مقاتلي التنظيم ، فإن بريطانيا ستجد نفسها بعد سنوات في مواجهة "خلافة إسلامية متطرفة"، حسب تعبيره ، تنوي الهجوم على أمن المملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أن عدداً من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لا يريدون اكتفاء بريطانيا بضرب مواقع التنظيم في العراق وحسب، بل تمديدها إلى الأراضي السورية ، بينما كاميرون لم يبد استعداداً لذلك في الوقت الراهن.

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