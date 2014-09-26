فابيوس: فرنسا قد تغير سياستها بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة إن سياسة بلاده بعدم التدخل عسكريا في سوريا قد تشهد تطورا بمرور الوقت لكن لا توجد خطط لذلك في الوقت الحالي.

وأضاف فابيوس للصحفيين إن فرنسا زودت المعارضة السورية المعتدلة بالسلاح ويمكن أن تمدها بالمزيد. وأضاف فابيوس في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "نعمل مع شركائنا بهذه الروح ونقسم مهام العمل."

وتابع "لدينا رؤية استراتيجية وبمرور الوقت وتبعا لتطور الوضع من الممكن أن نغير (الموقف) بشكل أو بآخر لكن في الوقت الحالي فإن الموقف الفرنسي ملائم تماما للوضع. لكن للأسف هذا الصراع قد يستمر عدة سنوات."

وردا على سؤال إن كان يؤكد أن التدخل العسكري الفرنسي في سوريا هو احتمال قائم، أجاب فابيوس "كلا.. في الوقت الحالي نحن لن نقوم بهذا."

وفي سؤال على عن تسليح فرنسا للمعارضة السورية قال فابيوس "قلنا ذلك منذ عدة اسابيع -وبالاتساق مع ما يمكن لأوروبا أن تفعله- أننا سلمنا أسلحة ومن المحتمل جدا تسليم المزيد من العتاد للمعارضة المعتدلة."

وشنت طائرات فرنسية مقاتلة غارات على أهداف "لتنظيم الدولة" في العراق لكنها لم تشارك في الضربات الأمريكية على مواقع التنظيم في سوريا وقالت باريس إنها راضية عن الترتيبات الحالية مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على تعزيز قوة المعارضة السورية.