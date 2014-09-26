روحاني: الغرب مسؤول عن تنامي الإرهاب

حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الغربية مسؤولية صعود تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط خصوصاً في العراق وسوريا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوله إن "الأخطاء الاستراتيجية للغرب في الشرق الأوسط ووسط أسيا والقوقاز، حولت هذه الأجزاء من العالم إلى ملاذ للإرهابيين والمتطرفين."

وأكد روحاني أن الحل الأمثل لإيقاف تمدد التنظيم يأتي من داخل دول الشرق الأوسط وليس بمساعدات عسكرية غربية.

بقوله إن "الحل المناسب لهذا المأزق يأتي من داخل المنطقة وعبر حلول اقليمية بدعم دولي وليس من خارج المنطقة."

وأضاف الرئيس الإيراني أن وكالات مخابرات معينة وضعت السلاح وأتاحت المجال لبعض الأشخاص المجانين ، حسب وصف روحاني.

وبحسب مراقبين فإن تصريحات روحاني توجه النظر إلى دور اسرائيل والولايات المتحدة في صعود تنظيم الدولة .

واعتبر المراقبون أن تصريحات الرئيس الإيراني من أقوى المواقف لغاية اليوم من جانب إيران ،منذ تولي روحاني الرئاسة، بشأن الصعود السريع للتنظيم ، حيث تشير إيران إلى واشنطن وحلفاءها بأنهم هم المشكلة وليسوا الحل ، وأن على حكومات الشرق الأوسط التعامل مع هذا التهديد بحكمة.

لكن روحاني عاد وأكد على ضرورة الشراكة الاستراتيجية لايران والولايات المتحدة في مواجهة خطر إرهاب التنظيم اليوم ، رغم سنوات العداء الطويلة.

وختم روحاني كلمته بتساؤل هو " المتطرفون في العالم تواصلوا مع بعضهم البعض وأطلقوا نداء "يا متطرفي العالم اتحدوا" لكن هل نحن متحدون ضد المتطرفين؟."

وبينما استبعدت الولايات المتحدة مرارا أي تنسيق عسكري مع إيران ضد الدولة الاسلامية، فقد تبع رفض واشنطن تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة الماضي بإمكانية مشاركة طهران بدور مهم في التحالف الدولي.