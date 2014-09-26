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بلاتر يعلن رسميا ترشحه لرئاسة الفيفا لفترة خامسة

26/9/2014

جوزيف بلاتر رئيس الفيفا

كما كان متوقعا أعلن السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا الجمعة أنه  سيترشح لفترة خامسة على رئاسة الفيفا وذلك خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في العام المقبل

وترأس بلاتر (78 عاما) الفيفا منذ 1998 ويسعى لفترة رئاسة جديدة لمدة أربع سنوات تنتهي في 2019 حيث تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في أيار/مايو 2015 .

وكشف بلاتر رسميا عن قراره خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد اجتماعات اللجنة التنفيذية للفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

ويبدو أن بلاتر يجد دعما هائلا من جميع الاتحادات القارية الأعضاء  بالفيفا باستثناء الاتحاد الأوروبي (يويفا) الذي أصيب بالإحباط لتراجع  بلاتر عما وعد به في 2011 عندما أكد أن الفترة الحالية ستكون الأخيرة له  في هذا المنصب وأنه لن يترشح مجددا.

ورغم هذا، قال الفرنسي ميشيل بلاتيني إنه لن يترشح أمام بلاتر في انتخابات 2015 ليظل الفرنسي الآخر جيروم شامبين نائب سكرتير عام الفيفا سابقا هو الوحيد الذي أعلن عن ترشحه أمام بلاتر في هذه الانتخابات ولكن فرصته تبدو هزيلة للغاية في مواجهة بلاتر.

وكان بلاتير قد قال في اجتماع كونجرس الفيفا خلال حزيران/يونيو الماضي قبل  انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، "مهمتي لم تنته بعد"  وأكد أنه سيترشح لفترة جديدة من أجل استكمال هذه المهمة.

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