الرئيس الفلسطيني يدعو "لجدول زمني صارم" لإنهاء الاحتلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة إن محادثات السلام مع اسرائيل لا قيمة لها ما لم يكن الهدف هو إنهاء الاحتلال المستمر منذ 47 عاما للأراضي الفلسطينية في إطار "جدول زمني صارم".

وقال عباس أمام المنظمة الدولية التي منحت الفلسطينيين بأغلبية كبيرة فعليا وضع دولة في عام 2012 من خلال رفع مرتبتها من كيان إلى دولة غير عضو "آن لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي الآن".

وأضاف عباس "لقد قامت فلسطين والمجموعة العربية خلال الأسبوعين الماضيين باتصالات مكثفة مع مختلف المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة من أجل الإعداد لتقديم مشروع قرار لاعتماده في مجلس الأمن الدولي حول النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وللدفع بجهود تحقيق السلام."

من جانبه قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس "المطلوب قرار من مجلس الأمن يحدد الفترة الزمنية لإنهاء الاحتلال من سنتين إلى ثلاثة."

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الجمعة إن الأردن وهو من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس لم يوزع بعد مشروع قرار نيابة عن الفلسطينيين والمجموعة العربية.

ويتفاوض المجلس بالفعل منذ بضعة أسابيع على مشروع قرار صاغه الأردن استنادا إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية في أواخر أغسطس أب الذي أنهى حرب غزة التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل وحركة حماس.

واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يضاف إلى مشروع القرار انشاء آلية دولية لمراقبة وقف اطلاق النار والتحقق منه. وقال دبلوماسيون إن مثل هذه البعثة يمكن تشكيلها بواسطة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان إن كلمة عباس أوضحت أن الرئيس الفلسطيني "لا يريد ان يكون شريكا في أي حل دبلوماسي منطقي."

وقال ليبرمان "دخول أبو مازن في حكومة مشتركة مع حماس لا يخلو من مغزى .. أبو مازن يكمل حماس بإرهابه السياسي ورواياته التي يرويها ضد اسرائيل."

وختم عباس في كلمته الجمعة "من المستحيل .. أكرر .. من المستحيل العودة إلى دوامة مفاوضات تعجز عن التعامل مع جوهر القضية."