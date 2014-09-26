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الأمم المتحدة: طلبات اللجوء للدول الأوربية وصل رقماً قياسياً

26/9/2014

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن طلبات لجوء السوريين والعراقيين في الدول الأوربية الغنية بلغ رقماً قياسياً في 20 عاماً.

وأضافت أنه أكثر من 330 ألف شخص قدموا للجوء الإنساني والسياسي إلى 44 دولة خلال ست شهور الأولى من العام الجاري 2014 بنسبة زيادة 24% عن العام الماضي.

وذكرت المفوضية أن أكثر من ثلثي طلبات اللجوء قدمت لست دول هي بالترتيب ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والسويد وتركيا وايطاليا.

وتتوقع المفوضية أن يصل عدد طالبي حق اللجوء إلى 700 ألف نهاية عام 2014.

وأشارت أن هذا العدد هو أكبر رقم إجمالي بالنسبة للدول الصناعية وهو مستوى لم يحدث منذ التسعينات خلال الصراع في يوغوسلافيا.

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