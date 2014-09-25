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مصالحة وطنية بين الفلسطينين

25/9/2014

توصلت حركتا فتح وحماس الخميس في القاهرة إلى اتفاق شامل حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة.

وقال مسؤول ملف المصالحة الوطنية في فتح عزام الأحمد  إن الحركتين توصلتا إلى اتفاق شامل على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وعودتها لممارسة مهامها في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم  تشكيل لجنة متابعة لمساندة عمل حكومة التوافق الوطني في الإعمار والتنمية والمعابر وغيرها، بما يضمن تسهيل تنفيذ كل بنود الإتفاق .

وأشار الأحمد أنه تم الاتفاق أيضا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كافة بنود المصالحة والتئام المجلس التشريعي وانعقاد جلساته، وكذلك على مبادئ الحريات العامة وسيادة القانون والمصالحة المجتمعية.

وأشار الأحمد إلى أن حكومة التوافق ستدفع رواتب كل الموظفين العموميين في غزة.

من جانبه، قال رئيس وفد حركة حماس الى المصالحة موسى أبو مرزوق إن الإتفاق بين حماس وفتح كان شاملا حيث ضم كل القضايا بما فيها تسوية أوضاع الموظفين قبل الانقسام وبعده .

وأكد أبو مرزوق  أن الحركتين تهدفان الوصول إلى وحدة حقيقية وحكومة فاعلة تقوم بكافة التزاماتها في الضفة وغزة، كما تم التوافق على خطوات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة.

وأشارالأحمد وأبو مرزوق إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في القاهرة.

ويأتي الاتفاق بين فتح وحماس بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون الثلاثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يطالب فيه مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.

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