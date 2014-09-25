لاجئو عرسال… اعتقال واحتراق خيام

احتراق المخيمات السورية في عرسال

اعتقل الجيش اللبناني مئات اللاجئين في المخيمات السورية في عرسال على الحدود اللبنانية السورية ، وذلك للاشتباه بأنهم ينتمون لجبهة النصرة و تنظيمات إسلامية مسلحة في سوريا.

وصرح الجيش اللبناني في بيان له أنه "قتل مسلحا سوريا وأصاب العشرات أثناء مداهمته بعض المخيمات"، كما تسببت أعمال المداهمة في احتراق ما يعرف بمخيم البنيان السابع الذي يضم عشرات الخيام.

ويقدر ناشطون سوريون عدد المعتقلين من قبل القوات اللبنانية الخميس نحو 450 شخصا، مشيرين إلى أن الجيش عمد إلى تعرية المعتقلين وإهانتهم.

وقد تظاهر مئات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال احتجاجا على الاعتقالات والمداهمات التي نفذها الجيش اللبناني، منددين بممارسات القوات اللبنانية والتمييز العنصري من قبل بعضهم.