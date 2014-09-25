قتلى في صفوف مسلحي تنظيم الدولة في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، إن 14 مسلحا على الأقل تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في غارات جوية شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أثناء الليل على شمال شرق سوريا، وإن القوات الجوية السورية قصفت بالبراميل المتفجرة مناطق للمعارضة في غرب البلاد.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الليلة الثالثة من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة استهدفت في وقت متأخر يوم الأربعاء مصافي النفط الخاضعة لسيطرة "تنظيم الدولة" في شرق سوريا. وقال الجيش الأميركي، إن الضربات استهدفت منشآت حول الميادين والحسكة والبوكمال.