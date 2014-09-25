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عدرا العمالية تعود لسيطرة النظام السوري

25/9/2014

 
قتلى في مجزرة جماعية في عدرا العمالية العام الماضي

قال المكتب الإعلامي لجيش الإسلام المنطوي تحت قيادة زهران علوش إن قوات النظام السوري استعادت السيطرة على مدينة عدرا العمالية بريف دمشق يوم الخميس.

وأضاف أن جميع الكتائب المسلحة انسحبت الخميس بعد معركة دامية بين الطرفين أودت بمقتل العديد من الجنود النظاميين خلال تدمير لغرفة عمليات منطقة عدرا التابعة لقوات النظام ، وإصابة عشرات من مقاتلي المعارضة.

وأفاد ناشطون سوريون أن النظام قصف عدرا العمالية بالمواد السامة مما أدى لحالات اختناق بين صفوف المقاتلين ومقتل سبعة من الأسرى العسكريين السوريين.

و أكد النقيب عبد الرحمن الشامي المتحدث الرسمي لجيش الإسلام أن معركة عدرا العمالية قد انتهت بعد الحصول على النتائج المرجوة منها.

وأضاف قائلاً ” لم يعد وجودنا داخل المدينة ذو أهمية استراتيجية للجيش هذا من جهة أما من جهة ثانية فالقوة المرابطة في مدينة عدرا العمالية نستطيع استخدامها في جبهات أخرى, فنحن لن نقول إنه انسحاب بل عملية نقل قوة عسكرية لتوظيفها بشكل أفضل في أماكن أخرى”.

المصدر : الجزيرة مباشر
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