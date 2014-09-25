سيدات قطر للسلة ينسحبن من ألعاب آسيا

قال مسؤول قطري يعمل في اللجنة الأولمبية القطرية الخميس، إن المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات قرر الانسحاب من المسابقة في ألعاب آسيا المقامة في كوريا الجنوبية والتي انطلقت تحت عنوان "التنوع في أبهى صورة" لرفض السلطات السماح للاعباته بارتداء الحجاب.

ورفض منتخب قطر لكرة السلة للسيدات الأربعاء خوض مباراته أمام منغوليا لهذا السبب، وكان من المقرر أن يواجه نيبال في وقت لاحق الخميس في "انشيون"، لكنه رفض لعدم صدور أي إشارة على احتمال تخفيف هذه القواعد.

الاتحاد الدولي لكرة السلة يحظر استخدام غطاء الشعر في الألعاب Gettyimages

وتنص إحدى لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة، على أنه يحظر استخدام "غطاء للرأس أو كماليات للشعر أو مجوهرات" في الملعب.

وتقام المنافسات في ألعاب آسيا تحت قواعد الاتحادات العالمية المختلفة، وهو ما يعني أن لاعبات في رياضات أخرى يمكنهن ارتداء الحجاب.

وارتدى رباعي الفريق الإيراني للتجديف الفائز بميدالية برونزية الأربعاء الحجاب، بينما ارتدت الكويتية نجلاء الجريوي والإيرانية أغاي حاجي آغا الحجاب في مسابقتي الثلاثي والريشة الطائرة الخميس.

وأصدر المجلس الأولمبي الآسيوي بيانا الأربعاء، قال فيه إن من واجب الاتحادات الرياضية حماية حقوق الرياضيين.

وقال المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم، إن "حقوق الرياضيين يجب أن تكون على رأس الأولويات، لكل رياضي الحق في تمثيل علم بلاده دون أي تمييز ودون أي تهديد بفرض عقوبات مالية عليه".

وأضاف المسلم، إن السلطات في الاتحادات الرياضية "من واجبهم حماية الرياضيين وتمكينهم من ممارسة الحق في حرية الاختيار بكرامة"، كما ينص الميثاق الأولمبي. وأكد أنه كان يجب على الاتحاد الدولي للسلة حل مشكلة الحجاب قبل الدورة.