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تنظيم الدولة يحاصر عشرات الجنود العراقيين بالرمادي

25/9/2014

أفادت وكالة رويترز بأن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحاصرون نحو مائتي جندي عراقي في معسكر "البوعيثة" جنوب الرمادي.

ونقلت الوكالة عن أحد الجنود المحاصرين قوله، إن الطعام والذخيرة يوشكان على النفاد، وإن قوات حكومية في المنطقة لا يمكنها الوصول إلى معسكرهم بسبب تلغيم مقاتلي تنظيم الدولة الطرق المؤدية إليه.

مسلحون عراقيون في مواجهة تنظيم الدولة بالرمادي

من جهته قال قائد الشرطة في الأنبار اللواء الركن أحمد صداك الدليمي، إن الجيش العراقي يخوض معركة شرسة لعزل مقاتلي تنظيم الدولة في منطقة صحراوية قرب الرمادي، مشيرا إلى أن الجيش مصمم هذه المرة على توجيه ضربة قاضية لهم.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 20 من ما تعرف بمليشيا الحشد الشعبي قتلوا في كمين نصبه مقاتلو تنظيم الدولة في قرية قرب بعقوبة شمالي بغداد.
وفي المقابل، أكد الجيش الأميركي الأربعاء أنه شن سلسلة ضربات جوية جديدة على مواقع تنظيم الدولة في العراق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةـ، إن بلاده يجب أن تشارك في الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "تنظيم الدولة" في العراق، مشيرا إلى إمكانية مساهمة إيران في ذلك أيضا، مضيفا أنه قرر استدعاء البرلمان البريطاني للانعقاد يوم الجمعة لإقرار مشاركة المملكة المتحدة في الضربات ضد التنظيم.

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