التحضير لإغلاق مؤقت للحدود الأوكرانية مع روسيا

طلب الرئيس الأوكراني "بترو بروشينكو" من الحكومة، التحضير لاحتمال إغلاق مؤقت للحدود مع روسيا، الممتدة على طول 2300 كلم، بحسب مرسوم نُشر الخميس.

والمرسوم الذي نشر على موقع الرئاسة الإلكتروني يجيز للحكومة إغلاق الحدود البرية والبحرية أمام حركة السيارات والأفراد. وأوضح المرسوم أن القرار اتخذ "بشأن التدخل المستمر لروسيا في الشؤون الداخلية الأوكرانية".

الرئيس الأوكراني سيقدم خطة تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية

ومن جهة أخرى، قال الرئيس بوروشينكو الخميس، إنه سيقدم خطة موسعة تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تسمح لبلاده بالتقدم بطلب الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في غضون ست سنوات.

في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء الأوكراني "أرسيني ياتسينيوك" روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات جادة من أجل نزع فتيل الأزمة القائمة في شرق أوكرانيا.

وطالب "ياتسينيوك" روسيا بسحب قواتها من شرق أوكرانيا قائلا، "كفوا عن دعم الإرهابيين الذين تقودهم روسيا.. واشرعوا في مفاوضات حقيقية، مفاوضات سلام".

وأضاف أن بلده لن تقبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكدا أن "القرم كانت وستظل جزءا من أوكرانيا".