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التحالف الدولي يستهدف حقول النفط في سوريا

25/9/2014

موقع لتكرير النفط في شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قوات التحالف شنت غارات جوية  يوم الخميس على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

واضاف البنتاغون أن الغارات استهدفت اثني عشر موقعا لتكرير النفط يسيطر عليها التنظيم في شرقي البلاد, ومن بينها حقل التنك في دير الزور وحقول أخرى في محافظة الحسكة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الإنتاج من تلك الحقول يستخدم في تمويل مقاتلي التنظيم.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون أن السعودية والإمارات شاركتا الولايات المتحدة في ضرب تلك المواقع.

من جهة أخرى، قال كيربي إن إعلان النصر على تنظيم الدولة سيحتاج إلى وقت لأن التنظيم لا يزال يمتلك التمويل و السلاح ويسيطر على مساحات شاسعة من العراق, إضافة الى انضمام مزيد من المتطوعين إلى صفوف

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