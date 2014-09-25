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إنقاذ 300 سوري من الموت غرقاً

25/9/2014

أعلنت الحكومة القبرصية، الخميس، أن خفر السواحل قام بعمليات إنقاذ نحو300 شخص، يعتقد أنهم مهاجرون سوريون كانوا على متن سفينة مهترئة لا تقوى على الإبحارفي ظل أحوال الطقس السيئة.

وأشارت السلطات أنه تم الاستجابة لأجهزة الإنذار المشيرة بغرق سفينة السوريين على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة بافوس السياحية.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع القبرصية إلى وجود العديد من الأطفال والنساء على متن السفينة.

وحسب تقارير أمنية فإن أعداد السوريون الفارون من جور الحرب الدائرة بين أطراف الصراع في بلادهم يزداد يومياً بالمئات.

 

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