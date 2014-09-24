هادي يحذر من انزلاق اليمن إلى الحرب الأهليه

الحوثيون يقيمون نقاط تفتيش في صنعاء (الجزيرة-أرشيف)

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمنيين من أن بلدهم يتجه نحو حرب أهلية بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة وهو إجراء سمح للمسلحين بإملاء شروطهم على الحكومة الضعيفة الممزقة.

وقال هادي في كلمة أمام الزعماء السياسيين والقادة الأمنيين في مقره أن الاشتباكات في صنعاء تؤكد مرارة ما يمكن أن يحدث بين أبناء الشعب اليمني ومخاطر الدخول في حرب أهلية.

ومثل هذه الحرب ستضع الحوثيين الذي يزعمون أنهم يمثلون الطائفة الشيعية الزيدية – ويشكلون 30% من عدد سكان اليمن البالغ 25 مليون نسمة – في صراع ضد تحالف من السنة ومصالح قبائل توحدها بضع عائلات كبيرة وضباط كبار في الجيش.

وأبرم الحوثيون اتفاقا يجعلهم جزءا من الحكومة لكن لم يتضح إن كان هذا سيلبي مطالبهم أم سيشجعهم بدلا من ذلك على السعي للحصول على مزيد من السلطات.

وعلى خلفية مشهد سياسي وقبلي وطائفي ممزق فإن أي استئناف للقتال يمكن أن يسمح أيضا لمجموعات أخرى عديدة من بينها الانفصاليون الجنوبيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح بل وتنظيم القاعدة بكسب ميزة.

وهيبة الدولة -التي ضعفت نتيجة لانتفاضة 2011 التي أدت في العام التالي إلى نقل السلطة من صالح تمتد الآن بضعة أميال فقط من القصر الرئاسي- مقر هادي فيما يحرس مقاتلون حوثيون مدججون بالسلاح البنك المركزي وقواعد الجيش التي استولوا عليها هذا الأسبوع.

والخاسرون الرئيسيون من تقدم الحوثيين هم فيما يبدو حزب الإصلاح الإسلامي السني وزعماء من عائلة الأحمر التي تهيمن على كتلة قبلية كبيرة والرجل العسكري القوي علي محسن الأحمر الذي ينتمي إلى قبيلة أخرى من كبرى قبائل اليمن.

واجتاح الحوثيون اللواء المدرع الأول الذي يقوده محسن الأحمر عندما دخلوا صنعاء يوم الأحد فيما يمثل انتكاسة خطيرة للواء الذي بقيت قواته موالية له وليس للحكومة بعد انتفاضة اليمن ونقل السلطة.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة لوقف قتال استمر أربعة أيام الاحد فإن المستقبل يعتمد على الخطوات التالية من جانب الحوثيين.

وقال المحلل اليمني حاتم با محرز "إما أن يتمسكوا بالاتفاقات ويعملون كحركة سياسية وينسحبون من المدينة خلال فترة قصيرة، وإما أن يبقوا في صنعاء ومن هناك يدخلون في حرب أهلية".

وتحول الحوثيون -الذين بدأوا كحركة محلية هدفها الترويج للطائفة الزيدية الشيعية في مواجهة طائفة سنية تزداد قوة في أواخر التسعينات- خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلى قوة مسلحة قوية من خلال استغلال مظالم أوسع لليمنيين في الشمال.

وبعد انتفاضة في عام 2011 تم التعامل بشكل جزئي مع مطالبهم بقدر أكبر من الحكم الذاتي في الشمال لكنهم تركوا خارج الحكومة الانتقالية واستطاعوا كسب الذين أصيبوا بخيبة أمل من تعثر حكومة هادي الحكم في خطوات الإصلاح في البلاد.

وورث هادي -الذي كان لواء بالجيش ونائبا لعلي عبدالله صالح- أمة في حالة عارمة من الفوضى فالاقتصاد منهار وتنظيم القاعدة وجه ضربات عديدة للجيش، ورسخت الحركات الانفصالية في الشمال والجنوب أقدامها.