مصلّون يكسرون حصار المسجد الأقصى



– القدس المحتلة – مسجد الأقصى – القدس المحتلة – مسجد الأقصى

استطاع مئات المصلين الدخول الى المسجد الأقصى، ظهر الأربعاء، منهين بذلك حصاراً لمدة يومين فرضته سلطات الاحتلال لتأمين المستوطنين خلال "رأس السنة اليهودية" الذي يصادف غداً الخميس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المصلين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والذي أدى لإصابة 15 منهم بجروح متوسطة وآخرين بحالات اختناق.

وتشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الأمنية على الحواجز العسكريّة، المقامة على مداخل المدن الفلسطينية، وحشدت قواتها على حاجز زعترة جنوبي نابلس، عشية احتفال المستوطنين بعيد "رأس السنة اليهودية.