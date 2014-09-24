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مجلس الأمن يدعو إلى "ضبط النفس" في اليمن

24/9/2014

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثيين  بوقف فوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى، كما أدان استخدام العنف والتهديد به في البلاد.

وشدد المجلس على ضرورة تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الشرعية للدولة اليمنية، وأهمية إعادة كافة مؤسسات الدولة إلى السلطة الشرعية التي قال إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يمثلها.

وأكد المجلس في بيان أصدره على أن "أي إجراءات تهدف إلى تعكير صفو الأمن أو تنفيذ هجمات وإطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، هي أمور غير مقبولة، ومن شأنها أن تهدد السلام والأمن في جميع أرجاء اليمن".

ودعا البيان جميع اليمنيين إلى التوحد والوقوف خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد و ضرورة الالتزام الصارم من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، ببنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية.

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