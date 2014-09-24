مجلس الأمن يدرج إسلاميين غربيين على قائمته السوداء

مقاتلون أجانب في سوريا

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القائمة السوداء أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بالجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن بينهم، قائد كبير بتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمة عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي، وهو عراقي يتولى موقعا قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة في العراق الراحل أبو مصعب الزرقاوي.

وقد وافق مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي يهدف إلى "منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز" أشخاص في بلد آخر كي ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا في أو يخططوا لهجمات إرهابية".

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين الإسلاميين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق النزاعات في أي مكان في العالم، لاسيما دول الصراع المتمركزة فيها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله ملزما قانوناً بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193.

ويمنح مشروع القرار مجلس الأمن سلطة إنفاذ قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن النص لا يعطي تفويضاً باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.

فيما أشار خبراء أن أكثر من 12 ألف مقاتل من 74 دولة على الأقل سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع "الجماعات المتطرفة".