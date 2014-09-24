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روحاني: التعاون الاستراتيجي مع الغرب عقب الاتفاق النووي

24/9/2014

ربط الرئيس الإيراني حسن روحاني التعاون الاستراتيجي مع الغرب في مكافحة ميليشيات تنظيم "الدولة" بالتوصل لاتفاق حول الخلاف النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الأربعاء عن روحاني قوله خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن ذلك سيكون مفيدا للطرفين.

وذكر روحاني أنه يتعين على الغرب ألا يتجاهل أن إيران تمتلك نفوذا كبيرا في المنطقة، وأن بناء أساس جديد للثقة سيكون ذا نفع كبير للطرفين، وأنه من هذا المنطلق تكتسب المفاوضات النووية في نيويورك  أهمية كبيرة .

يذكر أن إيران تتفاوض حاليا مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا حول برنامجها النووي المثير للجدل، ويأمل الطرفان التوصل إلي اتفاق بحلول 24 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

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