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حماس وفتح في القاهرة لإنهاء الانقسام

24/9/2014

عزام الأحمد – قيادي في حركة فتح
 محمد نزال- عضو المكتب السياسي لحركة حماس

التقى وفدا حركتي فتح وحماس في القاهرة الأربعاء في محاولة لإنهاء الخلافات بين الطرفين ، والتي تهدد بانهيار المفاوضات الرامية لتحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة دائمة.

وتدور الخلافات بين حماس وفتح حول عدد من المواضيع الرئيسية بينها إدارة قطاع غزة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر الماضي قد تضمن شرطاً بأن تتسلم السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس الإدارة المدنية لقطاع غزة من حماس.

وقال صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الحركتين ستناقشان مواضيع تشمل الأمن والانتخابات وإدارة القطاع.

وأضاف أن المحادثات في القاهرة ستبحث تمكين حكومة الوفاق  الوطني من القيام بدورها فى قطاع غزة والعلاقات الثنائية بين الفصيلين.

ووافقت اسرائيل والفلسطينيون أمس الثلاثاء على استئناف المفاوضات أواخر الشهر المقبل بشأن تعزيز اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.

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