تونس: لسنا طرفاً في التحالف ضد "تنظيم الدولة"

الجيش التونسي – صورة أرشيفية

قال مسؤول في الحكومة التونسية الأربعاء، إن تونس لن تكون طرفا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنها ستكون محايدة إزاء مكافحته.

وأكد فيصل قويعة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي بأن الضربات العسكرية ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا مهمة جدا ولها فوائد كبيرة لأنه لأول مرة تشعر هذه الجماعات بوجود تحرك دولي ضدها".

وقدرت وزارة الداخلية عدد الجهاديين التونسيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق نحو 2500 بينما يرتفع العدد بحسب تقارير دولية الى ثلاثة آلاف مقاتل، 80 بالمئة منهم ينتسبون لـتنظيم الدولة.

وكانت كتيبة عقبة ابن نافع التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أعلنت الأسبوع الماضي عن دعمها لـتنظيم الدولة داعية الى توسيع نطاق عملياته خارج العراق وسوريا.