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تركيا تنفي مشاركتها في الغارات ضد "تنظيم الدولة"

24/9/2014

قالت تركيا إن كلاً من مجالها الجوي والقاعدة الأمريكية على أراضيها لم يستخدما في الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع "تنظيم الدولة" في سوريا.

وقد شنَّ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خمس ضربات جوية الأربعاء على مواقع يسيطر عليها تنظيم الدولة في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية وتل أبيض شمال الرقة وبلدة عين العرب وقرى بريف حلب والتي  تشكل الخط الاول للاشتباكات التي يخوضها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وأودت الغارات بحياة عدد من مقاتلي جبهة النصرة وجيش المجاهدين والأنصار وعائلاتهم في ريف المهندسين غرب مدينة حلب.

فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 24 مدنياً بينهم خمسة أطفال وخمس نساء، وسقط معظم القتلى في إدلب وديرالزور.

وقالت مصادر من المعارضة السورية إن الغارات أوقعت 120 قتيلاً من المسلحين على الأقل و11 مدنيا.

وقد أكد ما يعرف بجيش المجاهدين في مدينة حلب أن أي ضربات عسكرية لا تستهدف النظام السوري وما وصفها بالمليشيات الطائفية المتحالفة معه هي مؤامرة على الشعب والثورة السورية، حسب تعبيره.

وقالت الجماعة -وهي أكبر فصائل المعارضة العسكرية شمال سوريا- في بيان تلاه قائدها العام محمد بكور، إن المجتمع الدولي غير جاد في تمكين الشعب السوري من نيل حريته بعد أربعة أعوام من الثورة.

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