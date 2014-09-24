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بلجيكا تشارك بالتحالف المناهض لتنظيم الدولة

24/9/2014
طائرات مقاتلة "F16" (أرشيف-Getty) 

قالت بلجيكا الأربعاء إنها سترسل ست طائرات "F16" للمشاركة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، وقالت وزارة الدفاع البلجيكية إنه من المقرر أن يستعرض بيتر دي كريم وزير الدفاع المساهمة المقترحة من بلجيكا على لجنة دفاع برلمانية الأربعاء بعدما تلقت بلجيكا طلبا رسميا من الولايات المتحدة بهذا الصدد.

من جهة أخرى وعلى صعيد حملة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الجيش الأميركي أكد أنه شن خمس ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وأضاف في البيان أن إحدى الضربات استهدفت منطقة تقع شمال غرب مدينة القائم في سوريا. أما في العراق فقد شنت غارتان جنوب شرق إربيل وغارتان غرب بغداد.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة نفذت 13 ضربة جوية على الأقل الأربعاء في مناطق في سوريا قرب حدود العراق مستهدفة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على أراض على جانبي الحدود لليوم الثاني على التوالي.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة رويترز للأنباء إن بلدة البوكمال والمناطق المحيطة تعرضت للقصف.

وتقع بلدة البوكمال على الطريق الرئيسي بوادي نهر الفرات وهي من أهم المعابر على الحدود بين العراق وسوريا.

وتربط البلدة بين الرقة معقل الدولة الإسلامية في سوريا وجبهات إستراتيجية في غرب العراق وأراض تسيطر عليها تمتد إلى أطراف بغداد غربا وجنوبا.

وقد يكون حرمان تنظيم الدولة من حرية عبور الحدود عند وادي الفرات هدفا إستراتيجيا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

يذكر أن تحالفا تقوده الولايات المتحدة بدأ بتوجيه ضربات جوية لتنظيم الدولة في سوريا الثلاثاء، وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي في حينه إن هذه الضربات "هي مجرد بداية".

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