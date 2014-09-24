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بلاكبيري تطلق هاتفها الذكي الجديد باسبورت

24/9/2014
رجل يمر بجوار إعلان ترويجي للهاتف الجديد (Getty)

تعتزم شركة بلاكبيري الأربعاء إطلاق هاتف ذكي جديد باسم باسبورت ضمن أهم مراحل خطة للنهوض من عثرتها التي طالت، وانتهت الشركة التي كانت يوما رائدة صناعة الهواتف الذكية في العالم من عملية اعادة هيكلة استغرقت ثلاث سنوات تمكنت خلالها من وقف نزيف الخسائر، لكن الأمر الآن بيد الرئيس التنفيذي جون تشين كي يثبت أن أجهزة الشركة وخدماتها الجديدة قادرة على تحقيق عائدات مستدامة وإعادتها إلى الربحية.

من جهته قال بريان كوليلو المحلل لدى مورنينغ ستار "مازالت بلاكبيري تحارب من أجل البقاء، وهم بحاجة إلى التغيير وتطوير نموذج أعمال قادر على الاستمرار".

ومن المتوقع أن تزيح بلاكبيري الستار عن منتجها الجديد باسبورت الأربعاء في تورونتو بكندا وفي لندن ودبي في وقت واحد.

ومن شأن إطلاق هاتف باسبورت الجديد الذي يتميز بشاشة مربعة كبيرة ولوحة مفاتيح فريدة تعمل باللمس أن يحقق انتعاشة كبيرة للشركة التي تتخذ من أونتاريو بكندا مقرا.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الثاني من العام الجمعة ومن المتوقع أن تطلق في غضون شهرين هاتف بلاكبيري كلاسيك الذي طال انتظاره والذي يحمل نفس خصائص طراز بولد الشهير.

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