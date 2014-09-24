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بريطانيا: أبو قتادة لن يعود للمملكة المتحدة رغم براءته

24/9/2014
ذكرت وزارة الداخلية البريطانية الأربعاء أن عمر محمود ‏عثمان الملقب بأبو قتادة لن يعود إلى المملكة المتحدة رغم براءته من جميع التهم ذات الصلة ‏بالإرهاب في محاكمته في الأردن.

عمر محمود ‏عثمان "أبوقتادة"

 وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن أبو قتادة لا يزال يخضع لأمرترحيل من المملكة المتحدة وإن محاكمها اتفقت على أنه يمثل تهديدا للأمن الوطني بها,  ولذلك تم ترحيله , ولن يتمكن من العودة إلى بريطانيا.‏

 وكانت السلطات الأمنية الأردنية قد أفرجت اليوم الاربعاء عن "ابو قتادة" من سجنه في جنوب الاردن،  بعد ان برأته محكمة امن الدولة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح عام 2000 في الاردن,  وأمرت بالإفراج عنه ‏فورا.‏

 ولد أبو قتادة عام1960 في بيت لحم , وسافر إلى بريطانيا عام 1993 لطلب اللجوء, واعتقل عام 2002 بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونا أو ‏خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم ‏روحي  لمجندي القاعدة الجدد, ولم يحاكم عن أي جريمة  إلى أن تم ‏ترحيله إلى الأردن الصيف الماضي ليواجه تهما تتعلق بالإرهاب.

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