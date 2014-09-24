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أولاند: لقد تم قتل الرهينة الفرنسي في الجزائر

24/9/2014
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أثناء إعلانه عن مقتل الرهينة الفرنسي (الجزيرة مباشر)

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأربعاء مقتل الفرنسي إيرفيه جوردل الذي احتجزه متشددون جزائريون مرتبطون بتنظيم الدولة رهينة في الجزائر.

وقال أولاند للصحفيين قبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "مواطننا قتل".

وكانت الجماعة المتشددة التي تبنت خطف المواطن الفرنسي قد نشرت في وقت سابق اليوم لقطات فيديو تظهرهم فيما يبدو يذبحون جوردل الذي خطف الأحد.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن فرنسا لن "تتفاوض أو تتباحث" مع الخاطفين الذين يحتجزون رهينة فرنسيا في الجزائر منذ الأحد، وأوضح أن فرنسا ستواصل غاراتها ضد تنظيم الدولة.

وأضاف فالس في مقابلة مع إذاعة "أوروب 1" أن باريس لن تخضع للابتزاز، وقال "في حال تنازلنا ولو قليلا فذلك سيشكل انتصارا للإرهاب".

كما كانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت الاثنين إن مواطنا فرنسيا خطف شرق الجزائر الأحد بعد ساعات فقط من تحذير جماعة مؤيدة لتنظيم الدولة من أنها ستستهدف فرنسا بعدما نفذت باريس أو ل ضربة جوية لها ضد التنظيم في العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أرسل إلى الصحافة الاثنين لقد "خطف مواطن فرنسي يوم الأحد في الجزائر في منطقة تيزي وزو حيث كان في عطلة هناك".

وتابع فالس أن "هذه ضرباتنا للتنظيم في العرق ستتواصل والتزامنا مستمر طبعا".

وهددت مجموعة "جند الخلافة" التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة بقتل الرهينة إذا لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد تنظيم الدولة في العراق.

وقالت مجموعة "جند الخلافة" التي تبنت الاثنين في شريط فيديو خطف فرنسي في الجزائر إنه اذا لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد التنظيم في العراق، فإنها ستقتله في الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

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