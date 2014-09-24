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أمير قطر يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين

24/9/2014
 أمير قطر أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجزيرة)

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، واعتبر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية".

وقال الشيخ تميم في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القضية الفلسطينية هي آخر قضية استعمارية باقية في العالم، وإن الحلول المؤقتة غير مجدية وغير مقبولة.

وأضاف أن السلام والأمن لن يتحققا دون الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان، وأن ما خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة يحتم على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية.

وقال إن على مجلس الأمن إصدار قرار تحت الفصل السابع يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال أراضي عام 1967.

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