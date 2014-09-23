هجمات للتحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة" بسوريا

مقار لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة

قالت الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً دولياً ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" إنها شنت صباح الثلاثاء غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأدميرال جون كيربي في بيان أن القوات الأمريكية وقوات دول شريكة في التحالف تقوم بعمل عسكري ضد "تنظيم الدولة" في سوريا.

وأضاف كيربي أن الغارات الأمريكية استهدفت 20 موقعاً تشمل ثكنات ومقار للسيطرة والقيادة، مشيراً إلى أن دولاً عربية كالسعودية والإمارات والأردن تساعد في الهجمات الجوية الجارية .

وقد أفاد ناشطون وشهود عيان أن الغارات أدت إلى مقتل نحو 20 من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى إخلاء مقار له بمدينة الرقة بينها ديوان الحسبة.

من جهتهم، قال مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية لرويترز إن التنظيم سيرد على الضربات الجوية الأمريكية.