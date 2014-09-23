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الجعفري: أبلغنا مسبقا بالضربات الجوية على تنظيم الدولة

23/9/2014
بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة (Getty)

كشف بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة الثلاثاء أن السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية "سامانثا باور" أبلغته شخصيا بأن هناك ضربات جوية أميركية وعربية وشيكة ضد أهداف لتنظيم الدولة في سوريا قبيل ساعات من بدء الضربات.

وقال الجعفري إن" باور" أبلغته صباح الاثنين أن التحرك العسكري سينفذ، وأضاف نحن ننسق بشكل مكثف ودقيق مع العراق.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاء عرب قد شنوا غارات جوية على مقار وتجمعات لتنظيم الدولة في سوريا للمرة الأولى الثلاثاء مما أدى إلى مقتل عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة وأعضاء من جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة.

وفي نفس السياق تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء بمواصلة الحرب ضد تنظيم الدولة وقال إن خمس دول عربية شاركت في الغارات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيم المتشدد.

وأكد أوباما قبيل مغادرة البيت الأبيض متوجها لمقر الأمم المتحدة في نيويورك "مرة أخرى يجب أن يكون واضحا لأي شخص يتآمر ضد أميركا ويحاول إلحاق الأذى بالأميركيين أننا لن نتسامح مع الملاذات الآمنة للإرهابيين الذين يهددون شعبنا.

وأوضح أن أميركا فخورة بأنها تقف كتفا بكتف مع تلك الدول الحليفة باسم أمننا المشترك وأن قوة هذا التحالف توضح للعالم أن هذه ليست معركة أميركا وحدها.

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