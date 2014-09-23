إسرائيل تغتال عضوين بحماس وتهدد مفاوضات القاهرة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء مروان القواسمي وعمار أبو عيشة من حركة حماس ،بعد أن حاصرت منزلا كانا فيه في حي أبو كتيلة بمدينة الخليل

وكانت إسرائيل قد اتهمت الشهيدين بالضلوع في خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في يونيو الماضي.

حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "قوة من الجيش قامت فجر اليوم بقتل الشابين مروان القواسمي وعمر أبو عيشة بعد محاصرة المكان الذي يتحصنان فيه وسط مدينة الخليل".

كما انتشرت قوات معززة من جيش الاحتلال قرب مسجد الرباط في ساعات الفجر الأولى، ثم وقعت اشتباكات وسمعت أصوات رصاص في محيط المسجد.

وستمر الجيش الإسرائيلي يحاصر عددا من المباني داخل مدينة الخليل ويمنع الطواقم الصحفية والهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى عدد من الأحياء كحي رأس الجورة وحي العين، وسط إطلاق نار حي في هذه الأحياء.