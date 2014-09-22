قال نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان قورتولموش" الإثنين، إن أكثر من 130 ألف كردي سوري عبروا الحدود إلى تركيا خلال الأيام الثلاثة الماضية فرارا من الاشتباكات الدائرة بين المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة، وأن السلطات تستعد لاستقبال المزيد. وأضاف، "نستعد لأسوأ الاحتمالات وهو تدفق مئات الآلاف من اللاجئين". 130 ألف كردي سوري لجأوا إلى تركيا هربا من المعارك

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أن نحو مائة ألف من أكراد سوريا عبروا الحدود في الأيام الأخيرة إلى تركيا هرباً من "تنظيم الدولة"، الذي يحاول السيطرة على بلدة "عين العرب" الكردية قرب الحدود.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين ميليسا فليمينغ، إن "الحكومة التركية أعلنت عدد مائة ألف لوسائل الإعلام وأكدته لنا". وحذرت المفوضية السبت من احتمال لجوء "مئات الآلاف" مع استمرار المعارك في سوريا.

من جهة أخرى، دعت المعارضة السورية في الخارج المجتمع الدولي إلى "التحرك بصورة عاجلة لتفادي عمليات تطهير إثني" في عين العرب.