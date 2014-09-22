مئتا قتيل في معارك صنعاء الأخيرة وانفجار مفخخة

الدخان يتصاعد من مبنى التليفزيون اليمني بعد قصفه من قبل الحوثيين بالاشتباكات الأخيرة (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة اليمنية الاثنين أن مئتي شخص على الأقل قتلوا في المعارك الأخيرة في صنعاء بين الحوثيين ومقاتلي حزب الإصلاح. كما انفجرت مفخخة مساء الاثنين في تجمع للحوثيين فقتلت خمسين شخصا على الأقل.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن طواقم الإسعاف التابعة للوزارة قامت اليوم بانتشال 53 جثة من ضحايا المواجهات" وأضاف أنه "بذلك يرتفع إجمالي الجثث التي قامت طواقم وزارة الصحة بانتشالها بدءا من يوم 16 سبتمبر إلى مئتي جثة".

وأوضح الدكتور علي سارية مدير عام الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة العامة والسكان "أن طواقم الوزارة قامت بإسعاف 461 مصابا خلال نفس الفترة تم نقلهم إلى مستشفيات أمانة العاصمة ومستشفيات محافظة صنعاء بتنسيق من قبل عمليات الطوارئ المركزية بوزارة الصحة".

وقد انتهت هذه المعارك بعدما وقع الحوثيون مساء الأحد اتفاقا سياسيا للسلام برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود ووقف إطلاق النار ورفع الاعتصامات.

لكن التوتر استمر الاثنين في صنعاء حيث يسيطر الحوثيون على عدد من المباني الحكومية في حين يلف الغموض اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه أمس برعاية الأمم المتحدة.

من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة بأن خمسين شخصا على الأقل قتلوا في تفجير استهدف تجمعا لـلحوثيين في شمال اليمن، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء احتفالات للحوثيين بعد سيطرتهم على عدد كبير من أحياء المدينة، وسط انتشار كثيف لمسلحيهم صاحبه اقتحام منازل قياديين مناوئين لهم.

وأضاف المراسل أن التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة ملغمة وقع عند معبر حدودي في منطقة البقع قرب الحدود السعودية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

وقال حمدي البكاري مراسل الجزيرة إن "مدينة صنعاء تبدو خالية ولا يوجد حضور للدولة في الشارع، والناس في حال رعب لا أحد يتحرك في الشارع، ولا أحد يستطيع الحديث عن الاتفاق السياسي".

غير أن سكان صنعاء وجدوا أنفسهم في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق أمام انتشار كثيف لمسلحي جماعة الحوثي، على الرغم منأن الاتفاق ينص أحد بنوده على خروج المسلحين وتفكيك خيام الاعتصامات التي نصبها الحوثيون في شوارع المدينة.

وتمركز مقاتلون من جماعة الحوثي على مداخل وحول مقار الحكومة والبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة التي سيطروا عليها الأحد، كما أقاموا حواجز على الطرق المؤدية لتلك المواقع.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الحوثيين يتجولون بأطقم عسكرية وينصبون بعض نقاط التفتيش، وهم يسيطرون على طريق المطار، في حين لم يلحظ أي وجود للجيش.