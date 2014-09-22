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قانون إسرائيلي يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين

22/9/2014
أقرت لجنة القانون والدستور في "الكنيست" الإسرائيلي الإثنين، قانونا قدمته عضو الكنيست "إيليت شاكيد" من حزب البيت اليهودي، يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، في إطار صفقة سياسية، أو صفقة تبادل.

285 فلسطينيا مضربون عن الطعام في سجون الاحتلال
ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي فيما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد إسرائيليين وحكم عليهم بالسجن بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد -في ظروف خطيرة- من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم.
وينص القانون أيضا، على أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
وقالت شاكيد، إن القانون يهدف إلى منع "مبادرات حسن نية سياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
يذكر أن أعضاء الكنيست من حزب "ميرتس" عارضوا القانون، الذي تحفظ عليه أيضا المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.
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