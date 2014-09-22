الموساد ينشئ موقعا إلكترونيا لتجنيد الجواسيس

أطلق الموساد "جهاز المخابرات الإسرائيلي" الاثنين موقعا إلكترونيا جديدا لتجنيد الجواسيس من خلال الدعاية للعمل الذي يقوم به رجاله وذلك في شريط فيديو يشبه أفلام الإثارة الهليوودية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يتبعه الموساد مباشرة أن "الهدف هو جعل الوصول إلى المنظمة أكثر سهولة بالنسبة للمجندين المحتملين الذين لا يعرفون المجموعة المتنوعة للوظائف المعروضة".

ويقول الموقع المتاح باللغة العبرية وأيضا الفرنسية والإنجليزية والروسية والعربية والفارسية "أيا كان بلدك أو جنسيتك أو ديانتك يمكنك الاتصال بنا" واعدا بـ"مكافاة كبيرة" للمرشحين من الرجال والنساء "الذين يعرفون كيف يكتمون السر ولديهم طموحا كبيرا".

تامير باردو رئيس الموساد الذي برز أكثر من مرة في عمليات كومندوز في مختلف أنحاء العالم يدعو في بيان مكتب رئيس الوزراء إلى "حشد أفضل العقول" في البلاد "للتصدي للتهديدات التي تواجهها إسرائيل".

يذكر أن جهاز الموساد الإسرائيلي "الذي نسبت له عمليات اغتيال العديد من الزعماء الفلسطينيين أو العرب المعادين لإسرائيل" ينشر بانتظام عروض عمل من خلال إعلانات صغيرة في الصحف بأغطية مختلفة من السياحة إلى التجارة وغيرها من المجالات.