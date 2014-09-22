العبادي يرفض تدخلا بريا لقتال تنظيم الدولة

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي (أرشيف)

قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الاثنين خلال استقباله لوزير الدفاع الأسترالي إنه يرفض تدخلا بريا في بلاده لقتال تنظيم الدولة. واستقبل حيدر العبادي وزير الدفاع الأسترالي ديفد جونستن الذي يقوم بزيارة إلى بغداد الاثنين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اعلن الأسبوع الماضي أن أستراليا سترسل ستمائة عنصر عسكري إلى الإمارات للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة "تنظيم الدولة".

ونقل بيان صادر عن مكتب العبادي قوله إن "اللقاء ناقش التعاون الأمني بين العراق وأستراليا لمواجهة خطر عصابات داعش الإجرامية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتأثيره على العراق والمنطقة والعالم".

وأضاف أن "العراق يتعرض لهجمة شرسة من قبل تنظيمات داعش الإرهابية وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى وهو ما يتطلب موقفا موحدا وداعما من المجتمع الدولي للعراق لصد هذه الهجمة".

وأكد العبادي في البيان أهمية "احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتي تعد من ثوابت عملنا حاليا وخلال الفترة المقبلة".

وجدد رئيس الوزراءالعراقي وفقا للبيان "تأكيده على رفض أي تدخل بري في العراق" وقال إن "قواتنا الأمنية وقوات الحشد الشعبي تمتلك القدرات البشرية لكسب المعركة من العدو".

يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يرفض بشكل مستمر إرسال قوات برية لقتال الإسلاميين المتطرفين من عناصر مايسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، على الرغم من تشكيك النواب الجمهوريون الذين يعتبرون أن الغارات الجوية لا تكفي وحدها للتصدي للمتشددين بسبب ضعف الجيش العراقي.