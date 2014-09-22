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الخارجية الفرنسية: اختطاف مواطن فرنسي شرق الجزائر

22/9/2014
خريطة الجزائر موضحا عليها ولاية تيزي وزو (الجزيرة)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين إن مواطنا فرنسيا خطف شرق الجزائر الأحد بعد ساعات فقط من تحذير تنظيم الدولة الإسلامية من أنه سيستهدف فرنسا بعدما نفذت باريس ضربات جوية ضد التنظيم في العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أرسل إلى وكالة رويترز للأنباء الاثنين لقد "خطف مواطن فرنسي يوم الأحد في الجزائر في منطقة تيزي وزو حيث كان في عطلة هناك"، وتابعت "لم يعلن أحد المسؤولية عن الخطف".

وكان بيان صادر عن وزراة الخاجية الفرنسية قال "إن مجهولين قاموا بخطف مواطن فرنسي في منطقة تيكجدة الجبلية الواقعة بين ولايتي تيزي وزو والبويرة شرق الجزائر مساء الأحد فيما كان في جولة سياحية"، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة الاثنين لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

وبحسب تلك المصادر فإن الأمر يتعلق بسائح فرنسي كان يقوم بجولة في منطقة تيكجدة بأعلى قمة جبال جرجرة.

ولم يذكر المصدر إن كان الخاطفون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المنتشرين في المنطقة أم أن الأمر متعلق بعصابات مسلحة سبق لها أن خطفت مواطنين جزائريين بغرض طلب فدية.

وبحسب موقع "الحدث الجزائري" الإخباري فإن الضحية "دخل الجزائر قبل يومين حيث قام برفقة أصدقائه الجزائريين باستئجار شاليه بتيكجدة".

وأضاف الموقع استنادا لمصدر أمني جزائري رفيع أن المواطن الفرنسي "خرج ليلة أمس الأحد في نزهة سياحية مع أصدقائه، لتباغتهم مجموعة إرهابية بمنطقة آيت أوربان وبعد التأكد من هويته الفرنسية احتجزوه بينما أطلقوا سراح الجزائريين".

يذكر أنه خلال العشر سنوات الماضية تعرض حوالي 80 شخصا للخطف في تيزي وزو كلهم جزائريون وتم إطلاق سراح غالبيتهم بعد دفع فدية، بينما قتل ثلاثة بحسب الصحف.

وكان آخر الضحايا شاب عثر عليه مقتولا بعد أسبوع من خطفه في أكتوبر 2012، ولم يتم الإعلان عن خطف أي أجنبي في هذه المنطقة قبل هذه الحادثة.

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