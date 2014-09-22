أستراليا: مقاتلاتنا ستساعد بالحملة الجوية ضد تنظيم الدولة

وزير الدفاع الأسترالي (رويترز)

قال ديفد جونستون وزير الدفاع الأسترالي الاثنين خلال زيارة لبغداد إن طائرات بلاده المقاتلة ستلعب دورا في حملة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع لتنظيم الدولة في العراق.

وأضاف جونستون للصحفيين أن ثماني مقاتلات سوبر هورنيت ستشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات جوية بهدف تقويض تنظيم الدولة والحد من قدراتها ثم تدميرها في نهاية المطاف.

وتابع جونستون عقب اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات الخاصة الأسترالية ستلعب دورا استشاريا للقوات العراقية.

ولم يوضح جونستون إن كانت المقاتلات الأسترالية ستنفذ ضربات جوية، وقال دون إيراد تفاصيل إن مهمة الطائرات ستشمل "القوة الجوية".

وعندما سئل عن المستشارين العسكريين الأستراليين قال جونستون إن قوات بلاده الخاصة "ستساعد في الدعم اللوجستي للقوات العراقية".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قد قال في 14 سبتمبر إن قوة مؤلفة من ستمائة جندي من بينهم 400 من أفراد القوات الجوية و200 من القوات الخاصة سيتم إرسالهم إلى قاعدة عسكرية أميركية في دولة الإمارات للمساعدة في التصدي لتنظيم الدولة. وأضاف أبوت أن أستراليا ستساهم أيضا بطائرة لإعادة التزود بالوقود وطائرة استطلاع ومراقبة.

لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا (أرشيف-Getty)

من جهة أخرى وفي سياق التحالف العالمي لمواجهة تنظيم الدولة قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين إن بلاده لن تنفذ ضربات جوية في سوريا ضد مقاتلي تنظيم الدولة على الرغم من رغم قصف مقاتلات فرنسية لهدف يشتبه بأنه تابع للتنظيم في شمال العراق الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عن سبب إرسال فرنسا مقاتلات لقصف هدف قرب مدينة الموصل في شمال العراق ومع ذلك فإنها لن تفعل ذلك في سوريا، قال فابيوس إن حكومته تحركت بناء على طلب من بغداد لتوفير الحماية الجوية.

وبمشاركتها في الضربات الجوية في العراق صارت فرنسا أول دولة تنضم للولايات المتحدة في التحالف الدولي لتحرك عسكري ضد تنظيم الدولة.