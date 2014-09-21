مقتل ضابطي شرطة بانفجار بمحيط وزارة الخارجية بالقاهرة

الصور الأولية لمكان الانفجار (نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي)

قالت سلطات الأمن المصرية إن ضابطي شرطة لقيا مصرعهما الأحد بانفجار قنبلة على قارعة الطريق بمنطقة بولاق أبوالعلا وسط القاهرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن ضابطين برتبة مقدم قُتلا وأُصيب عدد آخر من رجال الشرطة بجروح في انفجار قنبلة استهدفت نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من البوابة الخلفية لمبنى وزارة الخارجية المطلة على تقاطع شارعي 26 يوليو وكورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

وطوَّقت الشرطة مكان الحادث الذي وقع في منطقة تجارية مزدحمة بالقرب من نهر النيل وقامت بتمشيطها مستعينة بالكلاب البوليسية بحثا عن قنابل أخرى محتملة.

وأوضح مسؤولون بالأمن "رفضوا الكشف عن هوياتهم" أن عدة أشخاص جُرحوا في الانفجار بعضهم في حالة خطرة.

وكان المسؤولون ذكروا في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في الحادث لكنهم عادوا وعدّلوا الرقم ليصبح قتيلين اثنين معللين ذلك بحالة الارتباك التي سادت عقب الانفجار مباشرة.

من جهتها أوردت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية للأنباء نقلا عن مصدر أمني "رفيع المستوى" بوزارة الداخلية أنه يجري حاليا حصر أعداد الضحايا، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تقوم بتمشيط منطقة الانفجار للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى.

وكانت الأنباء الأولية أفادت بانفجار سيارة أمام مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين، وقال شاهد عيان إنه سمع دوي انفجار قرب وزارة الخارجية المصرية في القاهرة الأحد، وأضاف الشاهد أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة.

من جهتها ذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية على موقعها على الإنترنت إن قنبلة انفجرت عند منزل كوبري 15 مايو للقادم من ناحية حي الزمالك الراقي بمواجهة وزارة الخارجية على النيل مباشرة.

وكان التليفزيون المصري قد أورد في نبأ عاجل استشهاد ضابط شرطة ومجند وإصابة آخر في الانفجار بمحيط الخارجية.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن الانفجار الذى وقع أمام وزارة الخارجية بشارع 26 يوليو أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر جارى حصرهم، وأضاف أن خبرا المفرقعات يجرون حاليا عملية تمشيط واسعة لمنطقة الانفجار.

ووقع الانفجار بمنطقة بولاق أبوالعلا الشعبية التاريخية والمكتظة بالمحلات والمارة في التوقيت الذي وقع به الانفجار.

من جهتها أوردت جريدة المصري اليوم على موقعها الإلكتروني أن الانفجار الذي شهدته منطقة بولاق أبو العلا صباح الأحد تسبب في حالة من الشلل المروري الحاد بمنطقة وسط القاهرة خاصة كورنيش ماسبيرو، ومحوري 26 يوليو و15 مايو وميدان التحرير وعبد المنعم رياض ومجلس الشعب.

كما أغلقت الخدمات المرورية منزل كوبري 26 يوليو المؤدي إلى منطقة بولاق أبوالعلا والإسعاف، ودفعت أجهزة المرور بتعزيزات إضافية لمحاولة تخفيف التكدس المروري.