رئيس منطقة كطالونيا الإسبانية يدعو للتصويت على الاستقلال

رئيس منطقة كطالونيا الاسبانية

قال رئيس منطقة كطالونيا الاسبانية يوم الأحد إنه سيدعو رسميا "خلال الأيام القليلة المقبلة" إلى التصويت على الاستقلال عن إسبانيا المقرر يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. وأقر البرلمان الكطالوني الجمعة قانوناً يمكن رئيس المنطقة أرتور ماس من الدعوة لمثل هذا التصويت بالرغم من أن الحكومة الاسبانية قالت إنه سيعد انتهاكا للدستور وتعهدت بعرقلته من خلال اللجوء للقضاء.

وقال ماس في مناسبة في مدينة كاردونا الكطالونية "القانون… سيستخدم هذا الأسبوع في الايام المقبلة للدعوة للتصويت يوم التاسع من نوفمبر". وبثت تصريحاته في التلفزيون الحكومي الاسباني. وتسعى كطالونيا إلى الاستفتاء على الاستقلال على غرار التصويت الذي جرى في اسكتلندا يوم الخميس الماضي. ولكطالونيا لغة وثقافة مختلفتين وتشهد منذ فترة طويلة حركة داعية للاستقلال اكتسبت قوة دافعة خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

في سياق متصل، لم يخف المسؤولون في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ارتياحهم لنتيجة تصويت اسكتلندا برفض الاستقلال عن بريطانيا لكن القلق انتاب بعضهم خوفا من أن يكون قطار النزعات الانفصالية قد انطلق.

وقد لزم الشركاء في الاتحاد الاوروبي الهدوء إلى حد كبير قبل الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس خشية أن يعتبر أحد مخاوفهم من انتشار عدوى الانفصال في بقية أنحاء أوروبا نوعا من التدخل في شؤون بريطانيا.

غير أنه ما أن تأكد أن نتيجة الاستفتاء هي رفض الانفصال حتى أبدى هؤلاء الشركاء رضاهم عن النتيجة واستخلصوا ما يخص بلادهم من نتائجه على الاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 دولة في عضويته وعلى الحلف الغربي.

ورحب الحزبان الرئيسيان في أسبانيا بنتيجة الاستفتاء باعتبارها تظهر أن من الأفضل لاقليم كطالونيا الشمالي الغربي البقاء ضمن حدود أسبانيا. ومن المتوقع أن تعلن أطراف في الإقليم خططا متعارضة بشدة بشأن إجراء استفتاء على الاستقلال.

وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية إن الاستفتاء الاسكتلندي جيد من أجل "أوروبا موحدة ومنفتحة وأقوى" وهي رسالة غير مباشرة تفيد أن مسؤولي الاتحاد الاوروبي يأملون أن تعزز النتيجة فرص تصويت بريطانيا على البقاء في الاتحاد في استفتاء موعود عام 2017.