توقيع اتفاق "السلم والشراكة " لإنهاء الأزمة في اليمن

تم مساء اليوم الأحد التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإنهاء الأزمة في اليمن في دار الرئاسة بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر وممثلي الأطراف السياسية بمن فيهم جماعة "انصار الله" الحوثية.

وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله إن التوقيع جاء على أساس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن ضمنها إعادة تشكيل الأقاليم.

وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل حكومة جديدة تشمل جميع المكونات السياسية وبتوافق الجميع. وفيما يتعلق بإلغاء رفع الدعم عن المشتقات النفطية قال القحوم "سيتم إلغاء رفع الدعم على مرحلتين في المرحلة الأولى ستخفض قيمة البنزين بمبلغ 1000 ريال يمني (حوالي 4 دولار)".

وأضاف أنه إلى جانب ذلك ستشكل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي في اليمن، يتم على أساسها تخفيض آخر لسعر المشتقات النفطية.

من جانبه أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بنود الاتفاق قائلا إن الرئيس اليمني سيعين مستشارين له من أنصار الله والحراك الجنوبي، ويقوم بعدها باختيار رئيس للحكومة بحسب المعايير المتفق عليها وبتوافق جميع القوى السياسية.

وتابع بن عمر أنه خلال شهر من توقيع هذا الاتفاق، سيقوم المستشارون بترشيح أعضاء حكومة جديدة، يختار الرئيس منها وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية.

ومن أبرز بنود الاتفاق أيضا تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاد لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الإنفاق والموازنة.

وأوضح بن عمر أن اللجنة ستضع برنامجا شاملا ومفصلا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تجفيف منابع الفساد واقتراح حلول تحقق من خلالها مطالب الشعب، حيث سيتم إقرار جديد لتحديد سعر المشتقات النفطية.

كما ذكر بن عمر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى أبرزها زيادة موازنة الدولة المتعلقة بالتعليم والصحة في العام المقبل، وزيادة معاشات الموظفين بنسبة 50% . وأضاف بن عمر أن بنود الاتفاق تضمنت وقف التصعيد السياسي والإعلامي ورفع المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، وحث الإعلام على وقف التحريض المذهبي والحزبي.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق بعد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي الحوثي في شمال العاصمة صنعاء أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.