تنظيم الدولة يحكم حصار مدينة كوباني الكردية

متظاهرون أكراد أمام مقر للأمم المتحدة بآسيا يطالبون بإنقاذ كوباني (AFP)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة "الذي يريد تعزيز سيطرته على منطقة واسعة من الحدود مع تركيا" أحكم الحصار الأحد على مدينة عين العرب (كوباني باللغة الكردية) ثالث تجمع للأكراد في سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن عناصر هذا التنظيم المتطرف الذين سيطروا على أكثر من ستين قرية في منطقة كوباني منذ مساء الثلاثاء أحرزوا مزيدا من التقدم وهم موجودون في بعض الأماكن على بعد عشرة كيلومترات فقط من المدينة.

وبشنه الهجوم على عين العرب "كوباني" يريد تنظيم الدولة تأمين امتداد جغرافي له على منطقة كبيرة من الحدود بين سوريا وتركيا.

وتقع المدينة الكردية في الواقع وسط هذه المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وهو ما يعوق تحرك مقاتلي المعارضة والحركات الأخرى على الحدود.

وإذا ما توصلت تلك المجموعة المتشددة إلى الاستيلاء على هذه المدينة فستهدد بالتالي المناطق الحدودية في الشرق مثل مدينة القامشلي الكردية.

وأسفرت المعارك التي ما زالت دائرة في ضواحي كوباني منذ مساء الثلاثاء عن مقتل 37 مقاتلا على الأقل من عناصر تنظيم الدولة و27 من الأكراد.

وأضاف عبد الرحمن إن "أكثرية القتلى لدى متشددي تنظيم الدولة هم من غير السوريين ومنهم شيشانيون ورعايا خليجيون".

ويواصل المدنيون الأكراد في المدينة وضواحيها الهرب والنزوح باتجاه تركيا خوفا من عمليات انتقامية، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أنه قد لجأ حوالى 70 ألف كردي إلى هذا البلد المجاور منذ الخميس كما ذكرت تقارير الأمم المتحدة.

وروى لاجئون من القرى للصحافة العالمية أن الجهاديين قصفوا ودمروا المنازل وقطعوا رؤوس السكان الباقين.

ولمواجهة تقدم تنظيم الدولة جاء حوالى 300 مقاتل كردي من تركيا إلى سوريا لمساعدة "إخوانهم" في سوريا كما ذكر المرصد.

ومن جهتها دعت المعارضة السورية في المنفى المجموعة الدولية إلى "التحرك العاجل للحؤول دون حصول تطهير عرقي" في مدينة "كوباني" أو "عين العرب" كما تعرف بالعربية.