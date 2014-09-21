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تركيا تواجه أحد أكبر موجات تدفق اللاجئين من سوريا

21/9/2014
كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد إن تركيا تواجه أحد أكبر موجات تدفق اللاجئين من سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل أكثر من ثلاثة أعوام في الوقت الذي يستمر فيه المدنيون في الفرار من الاشتباكات بين متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الكردية .
وسيطر مقاتلو "تنظيم الدولة" على عشرات القرى قرب الحدود وتقدموا إلى بلدة عين العرب التي يطلق عليها الأكراد اسم (كوباني) في الوقت الذي طلب فيه قادة أكراد من أكراد تركيا الانضمام للقتال .
وصرحت " كارول باتشيلور" ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تركيا الأحد "إنه تأكد عبور 70 ألف شخص على الأقل إلى تركيا في أقل من يومين وإن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من مئة ألف" .
وقالت لا أعتقد أننا على مدار ثلاثة أعوام ونصف مضت رأينا عبور مئة ألف شخص في يومين مشيرة إلى أن ذلك يوضح نوعا ما حقيقة الوضع والخوف البالغ الذي يشعر به الناس بسبب الأوضاع داخل سوريا والعراق .
وبعد إعادة الناس في بادئ الأمر فتحت السلطات التركية الجمعة أجزاء من الحدود للسماح للمدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن بالعبور بسلام, وتستضيف تركيا بالفعل 1.3 مليون لاجئ سوري ويقدر مسئولون أن جهود الإغاثة كلفت الحكومة ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار .
ويسيطر "تنظيم الدولة" على 64 قرية على الأقل حول كوباني منذ بدء الهجوم يوم الثلاثاء باستخدام أسلحة ثقيلة وآلاف المقاتلين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن تنظيم الدولة أعدم 11 مدنيا.
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