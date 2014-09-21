كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد إن تركيا تواجه أحد أكبر موجات تدفق اللاجئين من سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل أكثر من ثلاثة أعوام في الوقت الذي يستمر فيه المدنيون في الفرار من الاشتباكات بين متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الكردية .

وسيطر مقاتلو "تنظيم الدولة" على عشرات القرى قرب الحدود وتقدموا إلى بلدة عين العرب التي يطلق عليها الأكراد اسم (كوباني) في الوقت الذي طلب فيه قادة أكراد من أكراد تركيا الانضمام للقتال .

وصرحت " كارول باتشيلور" ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تركيا الأحد "إنه تأكد عبور 70 ألف شخص على الأقل إلى تركيا في أقل من يومين وإن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من مئة ألف" .

وقالت لا أعتقد أننا على مدار ثلاثة أعوام ونصف مضت رأينا عبور مئة ألف شخص في يومين مشيرة إلى أن ذلك يوضح نوعا ما حقيقة الوضع والخوف البالغ الذي يشعر به الناس بسبب الأوضاع داخل سوريا والعراق .

وبعد إعادة الناس في بادئ الأمر فتحت السلطات التركية الجمعة أجزاء من الحدود للسماح للمدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن بالعبور بسلام , وتستضيف تركيا بالفعل 1.3 مليون لاجئ سوري ويقدر مسئولون أن جهود الإغاثة كلفت الحكومة ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار .