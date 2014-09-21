الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني تهدد الاتفاق المرتقب

صورة حية من صنعاء للاشتباكات (الجزيرة مباشر)

قال سكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن مقاتلين من الحوثيين وقوات الحكومة اشتبكوا لليوم الرابع على التوالي في العاصمة على الرغم من الإعلان عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة من المقرر أن يجري توقيعه في وقت لاحق الأحد.

وتحدث السكان عن سماع دوي قصف عنيف طول مساء السبت وليلة الأحد في منطقة بالعاصمة قرب مقر معسكر الفرقة الأولى مدرعة وقرب جامعة الإيمان.

ويمثل القتال الذي زادت حدته الخميس الماضي بعد الاحتجاجات والاشتباكات التي استمرت عدة أسابيع التحدي الأكبر حتى الآن لعملية التحول الديمقراطي في اليمن والذي تدعمه الأمم المتحدة والتي بدأت بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة عام 2012.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في وقت متأخر من مساء يوم السبت التوصل لاتفاق وأنه سيجري التوقيع عليه يوم الأحد، وكان بن عمر أجرى محادثات مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في صعدة يومي الأربعاء والخميس.

وعلى الرغم من الإعلان عن الاتفاق فإن علي العماد أحد قادة الحوثيين قال لوكالة رويترز للأنباء إن الحوثيين شددوا القصف على معسكر الفرقة الأولى مدرع وطردوا الجنود منه.

وأضاف علي العماد في وقت متأخر من مساء يوم السبت إن الحوثيين سيطروا على وحدة عسكرية شرقي الفرقة الأولى مدرع ومستمرون في القصف الشرس لمقر الفرقة وجامعة الإيمان القريبة من كل الاتجاهات.

وكانت قناة الجزيرة قد قالت إنه قد سمع صباح اليوم دوي انفجارات شديدة في شارع الخمسين بصنعاء جراء استمرار اشتباكات بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين قُبيل توقيع اتفاق تسوية مرتقب لإنهاء الأزمة برعاية من الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد أعلن مساء أمس التوصل إلى اتفاق تسوية بين الأطراف المتنازعة باليمن على أن يتم التوقيع عليه صباح اليوم.

ومن المنتظر أن ينهي الاتفاق الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد منذ شهور ويشكل -كما قال بن عمر- "وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي وترسخ مبدأ الشراكة الوطنية."

وعلى الرغم من إعلان التوصل لاتفاق التسوية فقد أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء حمدي البكاري أن دوي انفجارات عنيفة سمعت خلال الليل شمالي العاصمة حيث دارت اشتباكات شرسة بين الجيش ومسلحي الحوثي قرب المنطقة العسكرية السادسة وجامعة الإيمان.

واندلع القتال طول يوم السبت على مشارف صنعاء وقال مقاتلون إنهم سيطروا على مقر التلفزيون. وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن حظر تجول في أربع مناطق بالعاصمة من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحا وأغلقت المدارس حتى إشعار آخر.

وأعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن دعمه للاتفاق الذي توسطته فيه الأمم المتحدة يوم السبت وقال الحوثيون إن ممثلهم سيصل إلى العاصمة قادما من صعدة يوم الأحد للتوقيع عليه.

يذكر أن الاضطرابات السياسية تفاقمت في اليمن منذ الاطاحة بصالح، ويعد تمرد الحوثيين واحدا من عدة تحديات أمنية في اليمن الذي يصارع حركة انفصالية في الجنوب واتساع نطاق نشاط تنظيم القاعدة.