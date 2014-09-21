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الأونروا تحذر من عزم إسرائيل ترحيل البدو

21/9/2014

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للأمم المتحدة من مضي السلطات الإسرائيلية قدما في مخطط لترحيل ألاف البدو من مناطق في الضفة الغربية إلى أريحا الأمر الذي يهدد حل الدولتين .

وقال بيان للأونروا أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة في الضفة الغربية في ثلاث ضواحي هي النويعمة والجبل وفصايل  في منطقة أريحا .

وأضاف البيان "الغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدي الاونروا كما تضم هذه التجمعات هؤلاء القاطنين في منطقة أدوميم بالقرب من القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الإسرائيلية .

وأكد "بييركراينبول" المفوض العام للأونروا أن المخططات المقترحة قد تؤدي إلى نقل 12 إلف شخص وهناك مخاوف من أن نقل السكان سيطبق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على المخططات.

وتابع كراينبول إن تنفيذ المخطط الإسرائيلي لن يزيد فقط من احتمال اعتبار الأمر ترحيلا قسريا مما يعد خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة, بل قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي مما يهدد حل الدولتين بشكل أكبر.

وقال "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى عدم الاستمرار في قرار ترحيل هذه التجمعات كما أدعو مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده"

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