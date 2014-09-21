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أميركا ستسلم مصر 10 مروحيات أباتشي هجومية

21/9/2014
مروحية أباشي هجومية (Getty-أرشيف)

قالت وزارة الدفاع الأميركية? ?"البنتاغون" إن وزير الدفاع تشاك هاغل تحدث مع نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي السبت ليؤكد له أن الولايات المتحدة تعتزم تسليم عشر مروحيات أباتشي لمصر لدعم جهود مصر لمكافحة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أصلا في أبريل الماضي أنها قررت رفع حظرها عن تسليم تلك المروحيات الهجومية لمصر والذي فرضته أميركا العام الماضي بعد عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.

من جهته قال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إن مروحيات الأباتشي ستدعم عمليات مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء.

وأضاف كيربي السبت أن هاغل أكد لصبحي أن واشنطن تعتزم تسليم هذه الطائرات ولكنه لم يحدد موعدا.

وتابع كيربي أن هاجل شكر مصر أيضا على دورها في التوسط للتوصل لوقف لإطلاق النار لإنهاء أحدث جولة من القتال في غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

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