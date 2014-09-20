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مقتل 15 مسلحا من تنظيم الدولة شمال سوريا

20/9/2014
لاجؤون سوريون فروا من الاشتباكات عالقون على الحدود التركية (EPA)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 18 مسلحا على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في مواجهات خلال الليلة الماضية مع مقاتلين أكراد في شمال سوريا.

وأضاف المرصد أن المقاتلين الـ18 أحدهم صيني الجنسية وقد قتلوا في المعارك الدائرة قرب بلدة عين العرب الحدودية الإستراتيجية والمعروفة باسم كوباني بالنسبة للأكراد.

وكان المرصد أعلن الجمعة أن المقاتلين المتطرفين سيطروا على 60 بلدة بالقرب من الحدود التركية في هجوم كاسح بدا قبل يومين فقط وباتوا على مقربة من عين العرب.

وبلدة عين العرب في محافظة حلب هي ثالث بلدة كردية في سوريا وإذا سيطر عليها تنظيم الدولة الأسلامية فإن ذلك سيمنحه شريطا طويلا على الحدود الشمالية مع تركيا.

وأدت المعارك الى نزوح جماعي للسكان من المنطقة وانتقل عدد كبير منهم إلى تركيا التي فتحت حدودها أمامهم الجمعة، وتابع المرصد أن المعارك مستمرة السبت مشيرا إلى "اشتباكات عنيفة" تدور حاليا في المنطقة المحيطة بعين العرب.

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