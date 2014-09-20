روسيا تنفي استخدام السلاح النووي في مطار لوجانسك

نفت وزارة الدفاع الروسية بشكل قاطع مزاعم وزير الدفاع الأوكراني فاليري جليتي استخدام موسكو أسلحة نووية تكتيكية في مطار لوجانسك شرقي أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد نقلت عن جليتي القول: إن الجيش الروسي شن اثنتين من الغارات النووية التكتيكية على مطار لوجانسك باستخدام مدفعية "تولبان" ذاتية الحركة، وهو ما تسبب في إجبار القوات الأوكرانية على مغادرة المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع ساخرة: "على قيادة أوكرانيا أن تفكر في إرسال جليتي إلى دورة أساسية للتدريب العسكري حيث يتعلم الناشئون الآثار الرئيسية لوقوع انفجار نووي ونتائجه".