رئيس وزراء أسكتلندا يعلن استقالته عقب خسارة الاستفتاء

ديفد كاميرون يتحدث بعد ظهور نتائج الاستفتاء (الجزيرة)

أعلن أليكس سالموند رئيس حكومة أسكتلندا وزعيم الحزب القومي الأسكتلندي أنه سيتقيل من منصبه ومن رئاسة حزبه عقب الخسارة في استفتاء الانفصال عن المملكة المتحدة، في الوقت الذي أشادت فيه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالتقليد الديمقراطي عقب الاستفتاء.

وقال سالموند للصحفيين في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة بعد ساعات من إقراره بالهزيمة في الاستفتاء، "بالنسبة لي كزعيم انتهى زمني تقريبا لكن بالنسبة لأسكتلندا فإن الحملة مستمرة والحلم لن يموت أبدا".

وأكد أنه لن يقبل ترشيحه زعيما للحزب القومي الأسكتلندي في المؤتمر السنوي الذي يعقد في نوفمبر المقبل، وأضاف أنه سيستقيل آنذاك من منصب رئيس الحكومة في أسكتلندا.

وقبل إعلان استقالته طالب سالموند الحكومة البريطانية بأن تفي بوعدها بمنح المزيد من السلطات للبرلمان الأسكتلندي.

وكانت مختلف الأحزاب البريطانية قد رحبت بنتيجة الاستفتاء في أسكتلندا كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بالتزامه بمنح صلاحيات أوسع لأسكتلندا.

كما حثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على "احترام" رفض الأسكتلنديين للانفصال عن المملكة المتحدة، وأشادت في الوقت نفسه "بالتقليد الديمقراطي" للبلاد.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا (الأوروبية-أرشيف)

وقالت في بيان يندر أن تصدر الملكة مثيلة "بعد أشهر عديدة من النقاش والحوار والتفكير الدقيق، عرفنا الآن نتيجة الاستفتاء، وهي نتيجة سنحترمها جميعنا في أنحاء المملكة المتحدة".

وأضافت "بالنسبة للكثيرين في أسكتلندا وفي أماكن أخرى اليوم ستكون هناك مشاعر قوية وعواطف متناقضة بين الأسرة والأصدقاء والجيران، وهذا هو بطبيعة الحال التقليد الديمقراطي القوي الذي نتمتع به في هذا البلد".

وتابعت إنه ليس لديها "شك" في أن الأسكتلنديين وغيرهم في المملكة المتحدة قادرون على "التعبير بقوة عن الآراء التي يعتنقونها قبل أن يلتقوا ثانية لتسود بينهم روح من الاحترام المتبادل".

وبينت نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية رفض الأسكتلنديين الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55.3% من الأصوات، بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44.7% بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات في جميع الدوائر الـ32 في أسكتلندا.

وصوت المؤيدون للبقاء ضمن المملكة المتحدة بمليونين و1926 صوتا مقابل مليون و617 ألفا و989 صوتا لمؤيدي الانفصال في الاستفتاء الذي سجل نسبة مشاركة قياسية بلغت 84.6% ممن لهم حق الانتخاب في أسكتلندا.

وكان على الناخبين الإجابة بـ"نعم" أو "لا" عن سؤال واحد وهو: هل ينبغي أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟