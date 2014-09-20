تركيا: 45 ألف كردي عبروا حدودنا بيوم واحد

أحد معابر الحدود التركية (Getty-أرشيف)

قال نائب رئيس وزراء تركيا نعمان قورتولموش يوم السبت إن 45 ألفا من أكراد سوريا عبروا الحدود إلى تركيا الجمعة بعد أن فتحت ممرا السلطات التركية حدوديا هربا من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية الذين سيطروا على عشرات القرى قرب الحدود.

وفتحت تركيا ممرا حدوديا يوم الجمعة للمدنيين الاكراد الذي فروا من ديارهم خشية هجوم وشيك على بلدة عين العرب ويطلق عليها بالكردية كوباني.

وقال قورتولموش لقناة (CNN-Turk) "لقد عبر حوالي 45 ألف كردي سوري الحدود حتى الآن من ثماني نقاط على مسافة 30 كلم من أقجة قلعة إلي مورسيتبينار منذ ان فتحنا الحدود أمس".

وطلب أكراد المنطقة المساعدة مع تقدم الدولة الإسلامية في شمال سوريا خوفا من حدوث مذبحة في كوباني وهي تحتل موقعا إستراتيجيا قرب الحدود التركية.

كما قتل 18 على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية في اشتباكات مع الأكراد السوريين الليلة الماضية بعد أن سيطر التنظيم على عدد أكبر من القري حول البلدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان مسعود البرزاني الزعيم الكردي العراقي دعا الجمعة لتدخل دولي لحماية كوباني من تقدم الدولة الإسلامية مطالبا بضرب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء عليهم أينما وجدوا.

وأدت المعارك العنيفة التي تدور بين المعارضة والمقاتلين الأكراد من جهة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى إلى إجبار الآلاف على النزوح السكان من المنطقة وانتقل عدد كبير منهم الى تركيا التي فتحت حدودها أمامهم.